Sérgio Conceição: «Em conjunto com o grupo decidimos que o Pepe merecia estar no jogo»

O FC Porto bateu esta quinta-feira o Sporting, por 1-0, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, resultado que carimbou o apuramento dos dragões para a final da prova rainha, depois do triunfo por 2-1 na primeira mão da eliminatória.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição assinalou o jogo "muito competitivo" entre as duas equipas, enaltecendo o rigor dos seus jogadores, tanto no aspeto defensivo como ofensivo, que permitiu ao FC Porto estar sempre mais perto de apurar-se para a final no Jamor.

"Acho que o jogo foi competitivo entre duas grandes equipas, e quando falo de equipas falo de todos os que trabalham diariamente nos clubes. Fizemos um jogo muito bom, uma partida onde sabíamos que tínhamos de controlar a largura do Sporting. Fomos muito rigorosos, principalmente no nosso processo defensivo. Uma segunda parte ainda mais forte, onde fomos capazes de ter mais bola, e quando é assim a nossa capacidade ofensiva fica ainda mais rica. Dentro dessa ligação, tivemos muito competentes. Lembro-me apenas de uma situação de Matheus Nunes, que podia ter criado perigo. Fomos, mais uma vez, muito competentes. Parabéns a todos os jogadores, aos elementos da minha equipa técnica por estarmos no Jamor. É verdade que ainda não conseguimos nada, e que ainda temos muito trabalho pela frente, mas é positivo. Foi um FC Porto muito adulto, muito sólido que conseguiu estar na final", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações na flash-interview da CNN Portugal.

Polémica com Pepe

"A situação do Pepe era mais a injustiça de ele não estar do que propriamente a falta de soluções. Eu acredito muito nos meus jogadores. Podia jogar o Cardoso, o Marcano, o Rúben Semedo igual. Obviamente que queríamos ter o nosso capitão, mas era mais pela injustiça de não poder estar num clássico, ainda para mais numa meia-final."

Possível dobradinha

"Não, agora há o próximo jogo em Braga. Onde será muito difícil para nós, que são todos. Será certamente um jogo com as dificuldades normais de uma equipa bem trabalhada pelo Carlos Carvalhal. Temos de trabalhar e pensar em Braga."



Posteriormente, à SportTV, Conceição abordou uma vez mais a situação de Pepe e assumiu que não foi "fácil" gerir a questão. "Posso confidenciar que até há dois dias o Pepe estava para jogar. Quando soubemos que não ia, definimos que ia jogar o Fábio Cardoso. Eles no treino percebem quem está mais próximo de jogo, mas ontem tive a oportunidade de dizer, no último, que era o Fábio. Depois, à última da hora, surgiu esta situação. Tive a abertura e frontalidade de ter uma conversa com o jogador e em conjunto com o grupo decidimos que o Pepe merecia estar no jogo e viver este jogo. Não tanto pelo plano desportivo, mas mais pela justiça que era estar em campo. Eu confio nos centrais, mas fiquei feliz pela decisão de o ver em campo. E depois é experiente, é o capitão e traz tudo isso à equipa".