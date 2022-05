Sérgio Conceição: «Em todo o campeonato fomos a melhor equipa»

Sérgio Conceição garantiu que o FC Porto é um justo campeão nacional exaltando o balneário azul e branco e os adeptos "incansáveis" dos dragões."Sabíamos que íamos ter um jogo competitivo, pelos adeptos e pela sua história. Foi um jogo competitivo sem grandes ocasiões, houve muitos duelos e muita segunda bola. Penso que foi uma vitória merecida. Em todo o campeonato fomos a melhor equipa. Fomos uma equipa que teve um comportamento fantástico e um balneário fabuloso. Parabéns aos jogadores e aos adeptos que foram incansáveis no apoio. Agora é descansar um bocadinho porque temos aí a final da Taça de Portugal", reiterou em declarações à BTV."Tivemos um golo invalidado no último jogo ao Vizela por 0 centímetros. Fora-de-jogo por um ou por dois é fora-de-jogo. Foi no momento certo em que fizemos o golo. Merecíamos porque ajustámos e o Veríssimo foi colocando muita gente na frente. Gente de peso que acabou forte no jogo a aéreo. Meti o Pepê na ajuda ao João Mário para ajustar o posicionamento do Darwin. Fomos vendo o que o jogo ia pedindo. O Galeno, Pepê e Taremi são jogadores fortes na transição. Foi assim que tivemos a felicidade de fazer o golo."