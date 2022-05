Sérgio Conceição emocionado no Dragão: «Estaremos novamente aqui para a dobradinha»

Sérgio Conceição não conteve a emoção no momento dos festejos com os adeptos do FC Porto que encheram a alameda do Dragão.

"Uma festa fantástica. Gostava que estivesse aqui a pessoa mais importante da história deste clube, que é o nosso presidente. Embelezava esta festa, mas compreendo e eu, como ele, vamos pensar na final da Taça de Portugal e estaremos no dia 22 aqui à noite para festejar a dobradinha. É isso que quero, a união e vontade de conquistar mais títulos. Este trilho fantástico de vitórias e conquistas", disse o treinador ao Porto Canal.

O técnico dos dragões deixou ainda uma mensagem aos adeptos presentes na festa: "Sabemos dos sacrifícios para estarem aqui para nos aplaudir. A esses, tudo o que pudermos conquistar é por esta gente que aqui está. Sabemos da realidade em que vivemos, não é fácil. O meu muito obrigado a todos os adeptos, sócios e simpatizantes".



Uribe, ausente na Luz devido a lesão, também mostrou a sua felicidade: "Muito especial, campeonato há dois anos foi em pandemia e não pudemos festejar com os adeptos. Muito especial para todos nós. Sinto-me muito orgulhoso da equipa. Não estava a 100 por cento, tive de ser honesto com todos, do corpo técnico aos jogadores, porque sabia que outro colega poderia fazer melhor do que eu. Foi maravilhoso, mas na bancada sofre-se o dobro. É um prémio para todos, mostrámos o grande que somos."