Sérgio Conceição: «Entrámos a pensar que tínhamos pela frente a melhor equipa do Mundo»

Sérgio Conceição mostrou-se "feliz pela vitória e exibição" dos seus jogadores na Supertaça diante do Tondela, afirmando que o resultado final só foi possível porque o FC Porto entrou em campo a pensar que tinha pela frente "a melhor equipa do Mundo"."Sim, estou feliz pela vitória e pela exibição. Obviamente que não podíamos, em termos fisiológicos, manter o ritmo que tínhamos na primeira parte. Entrámos muito fortes e a pensar que tínhamos pela frente a melhor equipa do Mundo, só assim é que fomos capazes de criar as oportunidades de golo que tivemos frente ao Tondela. Podíamos ter feito dois golos na primeira parte, estou a lembrar-me de pelo menos dois lances, mas podíamos ter feito mais. Na segunda parte não entrámos tão bem, como é normal nesta fase da época. Realçar a forma como nós quisemos montar o Tondela, percebendo que o Tondela viria num bloco baixo ou médio/baixo e caberia a nós termos as despesas do jogo. Daí os meus parabéns aos meus jogadores. Este troféu premeia também o registo da última época", começou por dizer o técnico portista, em declarações ao Porto Canal no final do jogo."Nada se faz aqui sem ser trabalhado. Os jogadores hoje são tão inteligentes e percebem tanto, quer dizer às vezes não percebem tanto, mas isso é outra história. Fazer golo nos esquemas táticas é porque se trabalhou. Dedicamos unidades de treino a esse aspeto em específico. Hoje tínhamos uma equipa bastante alta e que com 7 jogadores dentro da área o que isso provocaria no adversário. Há muito trabalho em cima desses momentos importantes e que hoje deu em golos", terminou.