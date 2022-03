Sérgio Conceição entregou diplomas de aproveitamento escolar aos jovens da formação portista

View this post on Instagram A post shared by FC Porto (@fcporto)

Esta quarta-feira, na véspera do Dia do Estudante, os jogadores da formação do FC Porto receberam, no Olival, uma surpresa especial, com Sérgio Conceição a entregar diplomas aos mais aplicados no que diz respeito ao aproveitamento escolar de excelência."A paixão por aquilo que se faz é essencial para se alcançarem os objetivos. Desejo a todos que sejam grandes homens e, se possível, grandes jogadores de futebol do nosso FC Porto. Muitas felicidades a todos", desejou o treinador da equipa principal dos dragões, no fim da cerimónia, quando discursou para os jovens dragões.Em jeito de agradecimento, com um pedido à mistura, os visados cantaram um pedido ao treinador: "Conceição faz do Porto campeão."