Sérgio Conceição esclarece situações de Mbemba e Otávio

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão ao jogo da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Sintrense (amanhã, 18H45) e abordou as situações.





"Mbemba está fora, o Otávio está melhor. De fora, Taremi por castigo. Depois os sul-americanos, Corona, Uribe e Luis Diaz - é impossível estarem no jogo, só chegam sábado", justificou.E prosseguiu: "Estamos atentos, temos de viver com isso, fazer essa gestão, a recuperação. Quando não estão em competição tentamos que o trabalho que fazem estejam preparados para que estejam a um nível alto nos jogos. Os clubes estão apetrechados, mais preparados do que há alguns anos para fazer uma quantidade de jogos do que há alguns anos, mas não de uma forma tão exagerada. Nos últimos temps, com a pandemia e tudo isto, joga-se de uma forma exagerada. E agora com os Mundiais... Mas estamos atentos."