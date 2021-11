Sérgio Conceição esclarece situações de Pepe e Marcano

Sérgio Conceição fez esta terça-feira a antevisão ao jogo de amanhã, com o Liverpool, encontro da 5.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões (20 horas) e abordou as situações de Marcano e Pepe."Marcano não vai viajar connosco sequer. Pepe viaja, mas será também até à última hora tentar recuperar um jogador que não é só importante dentro do campo, mas também naquilo que é o balneário, o peso que tem para os colegas. É um jogador extremamente importante. Ainda há alguma esperança em tê-lo recuperado", afirmou.