Sérgio Conceição esclarece situações de Pepe e Marchesín

Sérgio Conceição fez esta quinta-feira a antevisão do jogo com o Gil Vicente, agendado para amanhã (21H15), em Barcelos, e abordou a possibilidade de o FC Porto somar a 18.ª vitória fora consecutiva.





"Esses números fazem parte do passado, por isso são estatísticas. Se ganharmos amanhã, das deslocações mais difíceis que vamos ter no campeonato, fico contente. São 3 pontos necessários para a nossa caminhada. Já perdemos pontos e não queremos distanciar-nos do 1.º lugar", sublinhou.O técnico abordou igualmente a situação de Marchesín e Pepe. "[Marchesín] Está clinicamente apto, mas com limitações. Trabalho de guarda-redes específico, requer movimentos rápidos e curtos. Se não estiver a 100%, nos joelhos principalmente, é dificil. Pepe ainda não estará apto para este jogo, infelizmente".