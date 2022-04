Sérgio Conceição: «Estamos num bom momento e queremos prolongá-lo»

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão do jogo de amanhã com o Sporting, relativo à meia-final da Taça de Portugal."Estou à espera de um adversário na máxima força. Não há margem de conforto, estamos a meio da eliminatória, sabemos que faltam 90 e poucos minutos para atingir o que queremos, que é chegar à final, que é o nosso objetivo. Aqui não se pode categorizar os objetivos como primeiro ou segundo, são todos para conquistar. Penso que vai ser um jogo à imagem dos que têm sido com este rival, competitivo, e onde espero que, no final, possamos festejar a ida ao Jamor"."É exatamente isso que procuramos. De acordo com as caraterísticas dos jogadores que estão em campo, queremos que todos se possam exibir no máximo do potencial, de forma organizada, a aproveitar bem os espaços. Temos de ser muito ativos na recuperação à perda, e é muito importante que saibamos o que fazer em termos ofensivos. Essas nuances no jogo não são de agora. Vocês sempre bateram muito no nosso futebol vertical, com o Marega, etc, mas isto não é um curso de treinadores e não vou explicar tudo aqui, mas quem gosta de futebol vê a riqueza do futebol do FC Porto nos últimos anos. Também houve situações em que não estive nada bem, mas estamos num bom momento e queremos prolongá-lo"."Por natureza estou sempre cheio de chamas e os meus jogadores também. Temos uma equipa intensa, que quer muito ganhar os duelos, cada lance é como se fosse o último e amanhã não vai fugir à regra. O nosso comportamento é sempre assim. Mensagem? Nós preparámos o jogo naquilo que é a preparação dentro de campo, tendo em conta os elementos que pertencem à ficha de jogo, treinadores, jogadores... isso é o que me importa. O estado de espírito é o habitual, de quem vai entrar num clássico, para um objetivo que queremos muito conquistar. Características da minha equipa? Normalmente corremos mais que o adversário, criamos mais ocasiões, e espero que amanhã o possamos fazer"."Esperança é pouca. O João está melhor do que estava antes do último jogo, mas o Uribe e o Bruno vai ser difícil contar com eles, por aquilo que me tenho apercebido".