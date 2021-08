Sérgio Conceição: «Estamos preparados para as dificuldades do campeonato»

Aí está o arranque da época para o FC Porto. Este domingo, os dragões jogam diante do Belenenses SAD, numa partida que marcará o regresso do público nos jogos dos dragões, um facto que mereceu desde logo destaque por parte de Sérgio Conceição na hora de antever a partida.





"Acho que é um prémio para os adeptos, para os jogadores, para quem gosta de futebol. Mesmo com limitações, vai ser uma mais valia para nós", começou por comentar, antes de olhar para o adversário desta primeira jornada da Bwin."A equipa fez uma boa pré-época à sua imagem. Estamos preparados para as dificuldades do campeonato, nomeadamente para esta equipa, o Belenenses. Julgamos sempre que estamos preparados. A nossa identidade ofensiva não tem a ver com um jogador, mas sim com o coletivo, com esse trabalho que é feito semanalmenta, para quando chegar o jogo estarmos preparados. Sempre de acordo com que somos e queremos, ajustando aqui e ali alguma coisa, em função das fragilidades e dos pontos fortes do adversário. No caso do Petit e do Belenenses é uma equipa bem organizada defensivamente. Percebemos o que fez nos últimos anos no campeonato e agora na pré-época, pelo que vi contra equipas até teoricamente mais fortes esteve sempre bem. Com bom comportamento defensivo, mas estamos preparados para isso, como vai acontecer no nosso campeonato. Nesse sentido acho que as equipas técnicas estão mais bem apetrechadas. Trabalha-se bem. Sendo natural que é mais fácil meter uma equipa a defender bem do que uma equipa a atacar. Depois temos a responsabilidade de ter jogadores com talento, aparecer o tal sexto elemento do jogo, independentemente da boa organização do adversário".