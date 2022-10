Sérgio Conceição: «Este jogo é decisivo»

“Importante”, “fundamental” e “decisivo” foram palavras que Sérgio Conceição utilizou de forma explícita para lançar o jogo desta noite, frente ao Bayer Leverkusen. Com zero pontos, fruto de duas derrotas no arranque da fase de grupos da Champions, o técnico do FC Porto sabe que a margem de erro vai-se reduzindo cada vez mais, pelo que a sua equipa só tem a vitória em mente na receção ao conjunto alemão.

“Espero que seja um bom jogo e, principalmente, que o possamos ganhar, porque é importante na nossa caminhada e no objetivo de passarmos à próxima fase. Amanhã [hoje] é um jogo decisivo para as nossas aspirações, temos consciência disso. Os três pontos são importantes e temos a convicção de que podemos e vamos lutar pela passagem, não haja dúvidas disso. Sabemos que este é um jogo fundamental para que isso aconteça”, vincou Conceição, que, apesar de tudo, não atribui a este encontro o rótulo de final, uma vez que isso já acontece todos os dias, seja em jogo ou em treino.

“O nosso estado de espírito é o de vivermos finais diariamente. Cada treino é um desafio, os jogadores têm qualidade e desafiam-nos a sermos todos os dias melhores do que fomos ontem, e a pressão de treinar um clube desta grandeza é diária. Obviamente que é um jogo importante e que temos de ganhar, se não ficaremos numa situação muito difícil, mas estamos habituados a este tipo de situações. Acho que é bom termos finais de três em três dias”, destacou o técnico, de 47 anos, garantindo um FC Porto fiel aos seus princípios.

Adversário "fortíssimo"

Conceição quer inverter a tendência verificada nos dois primeiros jogos, especialmente do que aconteceu frente ao Club Brugge, mas lembra que do outro lado vai estar um adversário poderoso, proveniente da “melhor liga do Mundo”.

“Vamos entrar de acordo com as nossas características. Já ouvi aqui falarem do nosso jogo frente ao Brugge, em que não fomos iguais a nós próprios e houve muita coisa que não fizemos. Amanhã [hoje], diante de um adversário que no último jogo fez uma excelente partida contra o At. Madrid, será um jogo difícil. Acho que a classificação no campeonato não espelha nada o valor do Leverkusen, uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo e com testes semanais de alto nível, porque para mim a liga alemã é a melhor do Mundo. Cabe-nos a nós fazer perceber aos jogadores o adversário que terão pela frente”, avisou o técnico, lembrando que o que se passou nos jogos anteriores não pode pesar no subconsciente dos jogadores.

“Os últimos resultados na Champions não nos podem precipitar na abordagem ao jogo. Com essa inteligência emocional, juntamente com a estratégia definida, temos qualidade individual e coletiva para ganhar o jogo”, rematou.

"Contra o Sp. Braga corremos menos, mas corremos bem"

Sérgio Conceição garante que a vitória frente ao Sp. Braga não foi uma resposta a quem duvidava da qualidade do campeão nacional. Mais importante do que isso, foi a equipa perceber que quando é fiel aos seus princípios os resultados são satisfatórios. “Os nossos princípios, as nossas características são inegociáveis, não é no grito nem a correr, porque frente ao Sp. Braga foi dos jogos em que corremos menos... mas corremos bem. Corremos juntos, estivemos sempre muito organizados, muito compactos e coesos, na forma como a equipa atacava, na forma como defendia, na reação à perda de bola, e correu-se menos. É nisso que temos de nos focar”, apontou.

"Fazer um golo a cada meia oportunidade..."

Para ganhar ao Bayer Leverkusen é preciso romper com o défice na finalização, e Sérgio Conceição sabe que na Champions não há margem de erro. “Em Madrid tivemos várias ocasiões, com o Brugge foi um jogo atípico, mas antes e depois do primeiro golo deles tivemos situações para fazermos golo, mas não fomos eficazes. Quando defrontamos grandes equipas, temos de fazer um golo a cada meia oportunidade, estamos conscientes disso, e percebemos o que temos de melhorar. Perdemos em Madrid nos pormenores, mas também há coisas que nos ultrapassam e que não são pormenores, são ‘pormaiores’...”, recordou.