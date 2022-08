Sérgio Conceição: «Estou confiante que Taremi poderá estar disponível a nível físico»

Sérgio Conceição lançou este sábado a partida com o Rio Ave, que se disputa no domingo em Vila do Conde, começando por analisar aquilo que o adversário poderá mostrar diante dos campeões nacionais."O Rio ave é uma equipa que vem da 2ª Liga, subidu com todo o mérito, manteve praticamente o mesmo grupo e reforçou-se com bons valores, vem de um resultado positivo num campo difícil como é o do Estoril. O comportamento que teve nas primeiras jornadas poderá ser diferente ante o FC Porto. É uma equipa virada para a frente e com jogadores com qualidade no meio-campo. Estamos preparados. Era importante ver a equipa no seu todo, olhar para os jogadores que dentro do sistema com que o treinador do Rio Ave tem jogado, o que é que pode ser diferente: o Pedro amaral como 3º central ou o como central-ala, é um exemplo. Amine ou o Vitor Gomes podem jogar. Temos de olhar para as peças do Rio Ave e que jogadores é que podem iniciar connosco", começou por vincar em conferência de imprensa, dando esperanças sobre a possível utilização de Mehdi Taremi que passou a semana em tratamento, segundo o boletim clínico do FC Porto."Quando o Taremi foi substituido, o reforço que entrou deu excelente resposta, foi considerado por muitos o homem do jogo. Estamos habituados a começar com 11 jogadores e temos alguns no banco que nos podem ajudar. Não podemos contar com o Grujic. O Taremi está em dúvida. Até amanha vamos ver qual vai ser a evolução. Estou confiante que poderá estar disponível a nível físico", adiantou Conceição."Digo sempre que, sobre o mercado, ele fica à porta do Olival. Todos os treinadores querem os melhores jogadores e querem ficar com os melhores jogadores mas isso faz parte daquilo que é a vida das diferentes equipas técnicas.""No início da preparação, analisámos o Rio Ave em conjunto e dissemos que podíamos ter problemas como tivemos em Vizela se não mantivéssemos o nosso máximo a todos os níveis. Acho que tem muito a ver com isso. O jogo vai depender do que que nós fizermos no mesmo e levar o jogo para o caminho que nos dá a vitória.""Vamos chegar ao último jogo da época e eu diria que haveriam coisas em que haveríamos de melhorar e coisas que foram bem feitas. É um recomeçar constante do futebol. Cada treino dá-nos indicações diferentes, cada jogo a mesma coisa. Trabalhamos em cima disso e em cima da base da equipa, naquilo que são os diferentes momentos do jogo, incluindo os esquemas táticos. O sexto momento tem a ver com a inspiração que nos pode resolver o jogo. Para isso é preciso treinar bem, é preciso estar bem a nível mental para depois deitar cá para fora a transpiração mas a inspiração que é necessária.""O impacto? Eu adoro ler. Um dos meus hobbies preferidos é ler mas a minha leitura é mais virada para outros autores e para outras situações. Não tenho de comentar. Está a dar-me uma novidade. Não tenho visto televisão à noite."