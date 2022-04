Sérgio Conceição: «Estou feliz q.b., mas ainda não ganhámos nada»

O FC Porto está bem encaminhado para se sagrar campeão nacional e apurou-se esta noite para a final da Taça de Portugal, mas Sérgio Conceição não lança foguetes antes da festa. Após o triunfo sobre o Sporting , o técnico portista lembrou que ainda há muito em disputa, isto numa análise na qual enalteceu ainda a forma como os seus futebolistas interpretaram e aplicaram a estratégia delineada."Fazia parte da estratégia ter a equipa num bloco médio-alto. Não ir buscá-los a partir do Adán. No jogo do campeoanto sofremos com isso, pois a partir do momento em que contrariavam a pressão saíam com algum perigo. Os jogadores interpretaram a estratégia na perfeição. Faltou um pouco de discernimento e bola na primeira parte, algo que depois conseguimos na segunda. Só me lembro de uma ocasião do Matheus Nunes. Nós tivemos algumas aproximações e podíamos ter feito mais golos. Foi um jogo muito adulto da minha equipa, percebeu a estratégia que estava definida quase na perfeição. Ajustámos o nosso sector intermédio para controlar a largura do Sporting e também a profundidade. Dar os parabéns aos jogadores por interpretaram quase na perfeição aquilo que foi trabalhado e planeado", começou por analisar, à SportTV.Sobre a aposta certeira em Toni Martínez, Conceição enalteceu a dedicação do espanhol. "Os jogadores são sempre o reflexo do que se trabalha e do que se vive. O Toni, como outros Tonis que houve, está muito bem no sentido de trabalho. O estado de espírito é o melhor e se os jogadores forem lá para dentro, se acreditarem e tiverem essa energia de acrescentar ao jogo aquilo que é pedido... Não foi só ele, aconteceu com outros, e essa resposta é a demonstração do estado de espírito no balneário. Dá um orgulho imenso, só assim podemos ser competitivos nas provas em que estamos inseridos"."Uma palavra para o Tondela, dar os parabéns a uma região que merece ter uma equipa na 1.ª Divisão. Desejo-lhes um bom final de campeonato. Dou os parabéns pela final. Será um jogo difícil. Obviamente que vive muitos momentos como jogador naquele estádio, mas nas últimas duas finais como treinador não fui tao feliz. Temos esta terceira oportunidade para inverter aquilo que aconteceu. Mas o mais importante é dormir sobre esta presença no Jamor e pensar no Sp. Braga a partir de amanhã. Uma equipa difícil, o foco é esse, não o digo como hipocrisia. Estou feliz QB, mas não ganhámos nada. Estamos no caminho certo, mas falta a fase final do campeonato e o Tondela. A minha felicidade nunca é a 100%, porque quando conquistamos algo pensamos logo na conquista seguinte".