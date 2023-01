Sérgio Conceição: «Estou só contente porque ganhámos mais um título que vai para o museu»

Sérgio Conceição mostrou-se naturalmente satisfeito pela conquista da primeira Allianz Cup da história do FC Porto."Ganhámos. Penso que era importante. As finais ganham-se. Houve bons momentos. Nos primeiros 10/15 minutos marcámos, tínhamos definido não ir buscar o Sporting como fazemos. Estávamos a definir mal a zona de pressionar onde o Porro estava numa zona baixa e Wendell muito alto, o que com Edwards nas costas obrigava Estáquio a sair. Bons 30 minutos do Sporting, mas também a minha equipa devia ter interpretado as coisas de outra forma. Não me lembro de ocasiões do Sporting na 2.ª parte. Ficou mais fácil com expulsão, mas foi vitoria justa", começou por referir o treinador dos dragões à Sport TV."Este troféu é um título. Quando iniciamos a época traçamos objetivos e se diariamente metermos tudo o que é a dedicação, ambição, trabalho no máximo... não faz sentido desvalorizar troféus. Desde que estou aqui fui a duas finais, perdi-a e ganhei agora a primeira Taça da Liga. Estou só contente, porque ganhámos mais um título que ainda não tínhamos ganho e vai para o museu. O que está para trás não me diz nada. Desde que assumi o FC Porto, todos os dias procuramos ganhar algo. Ainda mais se for títulos", acrescentou."FC Porto hegemónico? Estamos num período bom. Passámos aqui, os meus 5 anos e meio, de dificuldade a nivel financeiro. Olhamos para os jogadores jovens e saídos da equipa B, misturados com jogadores com alguma experiência e fazemos um grupo fantástico. Ao longo dos anos temos sido competitivos. Quero ganhar sempre, mas não é possível", concluiu.