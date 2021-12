Sérgio Conceição eternizado no museu do FC Porto com uma estátua: «É fabuloso»

Sérgio Conceição viu o seu trabalho no FC Porto reconhecido esta manhã, com uma estátua no museu do clube, ao lado de outros técnicos históricos, como José Maria Pedroto, Bobby Robson, José Mourinho, entre outros. Pinto da Costa liderou a homenagem ao treinador, na presença da restante equipa técnica de Conceição, bem como da família e outros dirigentes do clube. Um momento emotivo para o técnico, de 47 anos."É uma honra para mim. Quero agradecer ao senhor presidente e a este enorme clube que me formou enquanto jogador a oportunidade que me dá agora como treinador. É um momento emocionante para mim, vem-me à memória quando ingressei neste clube com 15 anos e estar agora no meio de tantas figuras ilustres. É fabuloso. Mais do que o reconhecimento, é uma inspiração e motivador, tem a ver com a exigência diária. Estamos num museu que vive do passado, mas onde podemos vir entregar mais títulos. Foi sempre o meu pensamento enquanto jogador e agora como treinador. Agradeço à minha família, à minha equipa técnica, e a quem contribui para este sucesso. Somos ambiciosos e determinados, chegámos após um jejum de quatro anos sem títulos e conseguimos uma hegemonia, queremos ser um clube muito competitivo e continuar assim. Isto não é nenhuma chegada, mas um ponto de partida para mais vitórias e títulos", começou por referir Conceição, em declarações ao Porto Canal.O técnico dos dragões não se dá como satisfeito e aponta a mais vitórias ao lado daquele que considera ser o "melhor presidente da história" do futebol."Tenho a ambição de querer dar continuidade ao que tem sido a história deste clube, principalmente com o nosso presidente, não só o mais titulado da história do futebol, como o melhor presidente da história, porque tudo o que foi, é e será no futebol, a forma como lidera o clube é impressionante. Passei por muitos clubes, e o nosso presidente destaca-se pela sua capacidade e qualidade na gestão e liderança de um clube como este. Quero continuar a ajudar a escrever a história do clube", rematou, não escondendo a emoção.