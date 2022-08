Sérgio Conceição: «Eu presidente? Isso até é um insulto para Pinto da Costa...»

Homenageado pela Comissão de Apoio à Recandidatura de Pinto da Costa, esta terça-feira, em Gaia, Sérgio Conceição foi colocado perante a hipótese de, no futuro, vir a ser presidente dos dragões. O técnico reagiu com uma expressão curiosa, mas bem humorada."Eu presidente? Acho que isso até é um insulto para o nosso presidente...", disse, sorrindo, já depois de fintar uma questão sobre a eventualidade de ter um lugar especial na história dos dragões: "Quem passa por aqui fica com o seu nome gravado. Há uns que têm a felicidade de trabalhar mais tempo, como eu, e tenho agradecê-lo ao nosso presidente. Temos um museu lindo, porventura o mais bonito do mundo, mas o que me interessa é o amanhã, o que podemos conquistar."No arranque da 6.ª época no Dragão, Conceição vincou que a sua motivação não poderia ser maior. "Tenho aqui um grupo de sócios com um passado fantástico, que representa uma história de dedicação. E isso é o que me motiva. Motivado por exercer a minha profissão e poder fazê-lo no clube do meu coração, não há nada melhor que isso", disse, relativizando os oito títulos conquistados ao serviço dos dragões: "São números interessantes, mas que podiam ter outra dimensão. Mas nós olhamos para a o trabalho feito na globalidade. Entrei no clube numa situação difícil... Há o promovermos alguns jovens jogadores; o clube estabilizar financeiramente; e, claro, aquilo que todos queremos e pelo qual trabalhamos, que são os títulos. Os recordes sem títulos não me deixam feliz."