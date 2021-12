Sérgio Conceição: «Exigência do campeonato espanhol será um bocadinho mais elevada»

Sérgio Conceição respondeu esta segunda-feira aos jornalistas na antevisão à partida com o Atlético Madrid que irá decidir o futuro do FC Porto nas competições europeias. O técnico dos azuis e brancos assumiu que não dá importância à disparidade de classificação entre portistas e colchoneros nos respetivos campeonatos até porque no país vizinho a "exigiência" será maior."Podemos olhar para a valia dos campeonatos e os testes semanais que as duas equipas têm a nível de exigência, essa será um bocadinho mais elevada em Espanha. Quando o árbitro apitar haverá dois grandes clubes que se vão defrontar, a partir daí tudo o que possam ser resultados internos, lesionados… Tudo passará. O importante é aquilo que coletivamente se vai fazer. Não podendo estar uns jogadores estarão outros", constatou Conceição em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Liga dos Campeões."Não é um problema que me passe pela cabeça. Estou plenamente convencido que o AC Milan vai ganhar ao Liverpool. A nós cabe-nos ganhar, ponto. E pensar no nosso jogo e não nos outros. Conheço as equipas, o contexto e acho que o Milan irá dar uma boa resposta. Nós temos de fazer o nosso trabalho que é ganhar. Estamos numa situação vantajosa nesse sentido.""Têm forma de compôr a defesa. É um problema do Simeone. Tem um lateral que pode jogar por dentro. Tambem temos os nossos problemas. Com a qualidade do plantel do Atlético Madrid, seria injusto para os outros atletas dizer que serão menos competentes por ausência deste ou daquele jogador. Sou o primeiro a dizer que gostaria de contar sempre com todos os disponíveis e que haja abundância no plantel. Faz parte da vida do treinador arranjar soluções. Temos tido problemas na defesa e fomos ajustando com um central que vinha tendo muitos minutos como é o caso do Fábio Cardoso.""Não sei o porquê do Diego dizer isso. Talvez pela fase de grupos que fizemos. Poderá ser por isso ou por simpatia e ter sido meu colega durante dois anos. Não sei. Vamos defrontar o campeão espanhol em título, defrontámos a segunda e terceira equipas mais tituladas da Europa. Era um grupo extremamente difícil. Sempre disse que o Liverpool estava um bocadinho acima das outras três equipas. Não há favoritos neste tipo de jogos. Se olharmos para os nomes que compõem o plantel do At. Madrid, não tenho dúvidas quem será favorito amanhã. Isso é no plantel teórico, no prático, quem for mais competente é quem vai ganhar o jogo. Vai ser um jogo muito competitivo de duas equipas que precisam de ganhar para passar aos 'oitavos'."