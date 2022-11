Sérgio Conceição explica David Carmo na bancada e elogia Pepe: «Está muito bem»

Sérgio Conceição disse que David Carmo ficou na bancada "por opção" e realçou o regresso de Pepe aos relvados no Boavista-FC Porto (1-4), deixando muitos elogios ao capitão portista."Pepe está muito bem, senão não entrava. Disse na antevisão que fiz no jogo que estava a treinar com a equipa e pronto para dar o contributo. Achei que a dupla Marcano/Fábio Cardoso estava bem e que era melhor o Pepe não começar devido à falta de ritmo. Mas é um peso pesado, é o nosso capitão, uma referência. Apanhei muitos jogadores durante 20 anos e o Pepe, se não é o melhor, está entre os melhores. Está apto para jogar", disse o treinador na conferência de imprensa."O que se passa com David Carmo? Nada. É uma questão de opção", limitou-se a dizer.