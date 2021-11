Sérgio Conceição explica situação dos lesionados

Uribe, Marcano e Wendell não subiram esta terça-feira ao relvado no Olival, no último treino do FC Porto para o jogo com o Milan e de acordo com Sérgio Conceição "será muito difícil" contar com algum dos três no encontro de quarta-feira.





"Wendell vai estar de fora, Uribe é muito difícil e o Marcano também mas vão com a equipa na mesma até porque o Wendel pediu para acompanhar", disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão da partida da Champions.