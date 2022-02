Sérgio Conceição: «Expulsão no Gil Vicente foi o pior que nos podia ter acontecido»

O lance que valeu a expulsão a Vítor Carvalho aos 2' no FC Porto-Gil Vicente O lance que valeu a expulsão a Vítor Carvalho aos 2' no FC Porto-Gil Vicente

Sérgio Conceição considera que o facto de ter jogado desde os 2 minutos em superiodade numérica diante do Gil Vicente acabou por funcionar ao contrário para o FC Porto, que empatou em casa (1-1)."Entrámos bem no jogo, mas a expulsão foi o pior que podia ter acontecido à minha equipa, pois deixámos de definir bem no último terço, tivemos uma mão cheia de cantos não tão fortes como habitualmente somos... descaracterizámos a nossa equipa. Quando se joga com uma equipa em inferioridade numérica tem de se respeitar a outra equipa e a nossa identidade. Quando deixamos de fazer um ou outro metro no futebol, que são fundamentais, temos dissabores destes. Olhando às ocasiões que tivemos, merecíamos ganhar, mas podíamos e devíamos ter feito mais, tentanto perceber o que o jogo precisava, com melhor discernimento", começou por dizer o treinador portista à Sport TV."Tivemos ocasiões, muitas, para marcar. Há jogos que são assim, mas não deve acontecer. Queremos chegar ao fim em primeiro e os jogadores têm de perceber que são encontros como este, em que é precisa inteligência e tranquilidade. Temos qualidade mas hoje não estivemos tão bem..""O Gil está a fazer um campeonato acima da média, tem boas individualidades, bem trabalhado e nós podíamos ter feito mais, apesar de condicionarmos muito a construção adversária.""Pensamos em nós, hoje tínhamos de ganhar, não consegumos e temos de perceber o que não correu tão bem. Eu e os jogadores assumirmos a responsabiidade e trabalharmos em cima do que se passou hoje."