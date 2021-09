Sérgio Conceição fala em "desastre": «A equipa de juniores faria melhor...»

Sérgio Conceição reforçou as críticas à equipa do FC Porto pela goleada sofrida (1-5) com o Liverpool, em casa, dizendo que os sub-19 da equipa "fariam melhor" do que a formação principal portista.





"Mesmo com uma equipa de juniores - que hoje tiveram um jogo onde empataram com o Liverpool -, com certeza que fariam um pouco melhor do que fizemos hoje. Mas fui eu que não passei a mensagem e errei na equipa inicial, de certeza. Tenho de perceber com o presidente se os jogadores ouvem ou não o treinador, desta forma vai ser difícil continuar e falo das competições internas. A diferença de valores sabemos que existe, igualamos quando há boa organização e a intensidade que a prova merece. Sem isso fica muito dificil de ser competitivo. Com certeza não passei a mensagem da melhor forma e aconteceu este desastre vergonhoso", disse à TVI24.