Sérgio Conceição: «Com 1-0 fica aquela dúvida, que não devia existir, nos jogadores»

O FC Porto bateu este domingo o Portimonense, por 1-0, na ronda 26 do campeonato. O único golo do encontro foi apontado por Fábio Cardoso, ainda na primeira parte (30'), de cabeça. Galeno ainda viu ser-lhe anulado um golo aos 56', num encontro em que os algarvios terminaram com apenas 10 elementos, após expulsão de Lucas Ventura (72').





Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição lamentou a falta de eficácia dos seus jogadores. "Acho que faltaram mais golos para ilustrar a superioridade que tivemos na partida, apesar de não ter sido um jogo fácil porque o Portimonense veio bem organizado, como pôde, com um bloco baixo a tentar dificultar a nossa tarefa de chegar à baliza adversária. Tivemos uma primeira parte interessante, falhámos algumas ocasiões e é isto. Com o resultado de 1-0, fica aquela dúvida, que não devia existir, nos jogadores. Estávamos com o controlo do jogo. Penso que o Portimonense não teve remates enquadrados. Vitória justa, onde poderíamos e deveríamos ter feito mais golos", começou por dizer o técnico portista, em declarações na 'flash' da Sport TV.

Resultado não deixou gerir de uma outra forma os jogadores à bica para o clássico?

"Eu não estava a pensar no próximo jogo, nem me passa pela cabeça agora. Amanhã também não porque vamos analisar este jogo. Vamos tentar olhar para o nosso departamento médico sobre os jogadores que estão fora, sem usar isso como desculpa. Não foi por aí que não marcámos mais golos hoje. Foi uma vitória merecida da nossa parte."

Opção por Manafá

"Tem mantido o ritmo na equipa B e faz parte do grupo. Tenho de decidir, sou pago para isso e decidi pelo Manafá."

Clássico de caráter importantíssimo?

"Como eu disse, vamos analisar agora este jogo, ver o que correu bem e de menos bem e a partir da terça-feira vamos olhar para o jogo na Luz. Clássico? É um jogo importante como todos os outros. As contas fazem-se no fim."

Um filho de cada lado. Quando assim é, por quem torce a mulher de Conceição?

"Torce pelo marido, senão tem a mala à porta de casa. Normal [risos]", terminou.