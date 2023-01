Sérgio Conceição faz alerta para o relvado de Viseu: «Fica mais fácil se tiver qualidade»

À margem da análise ao jogo com o Arouca , que carimbou o acesso do FC Porto aos quartos-de-final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição lançou um alerta tendo em vista precisamente esse jogo diante do Ac. Viseu. Tudo por causa do estado do relvado do Estádio do Fontelo."É um jogo especial, que a seu tempo falarei, mas é especial por defrontar um Ac. Viseu que está a fazer uma época fantástica, partindo do momento em que o Jorge entrou. É uma equipa muito competente, já vi um ou outro jogo. Isso associado ao estado do relvado... E faço já o alerta, é importante ter um bom relvado. Sei e conheço a equipa técnica contrária, sei que gosta que as suas equipas joguem bem e ganhem. Fica mais fácil se o relvado tiver qualidade. Teremos vida complicada, num campo difícil, mas falaremos disso a seu tempo", disse, à SportTV+.