Sérgio Conceição faz apelo a Pinto da Costa: «Não quero que ninguém saia e temos de reajustar o plantel»

Sérgio Conceição igualou este sábado, com a conquista da Supertaça Cândido de Oliveira, Artur Jorge como o treinador com mais títulos pelo FC Porto. Contudo, quando convidado a comentar esse feito na carreira e no clube, o treinador portista apontou para o futuro, assumindo que não podem haver mais saídas no plantel, assim como a necessidade de ser feito um reajuste para que o FC Porto continue competitivo.

"A minha preocupação é guardar os jogadores que estavam na ficha de jogo, que ninguém saia porque são importantes para a nossa caminhada e reajustar o plantel. Os títulos já fazem parte do passado. Os jogadores que estavam na folha são essenciais, não quero que ninguém saia e temos de reajustar o plantel. Perceber o que falta ainda para continuarmos competitivos para as provas que ainda temos pela frente", atirou, também aos microfones do Porto Canal.