Sérgio Conceição festejou 48 anos

Ontem foi um dia especial para Sérgio Conceição. O técnico festejou o seu 48º aniversário, tendo-o feito, desta vez, longe do plantel, uma vez que o grupo se encontra dividido entre as férias e o Mundial do Qatar. Ainda assim, foram muitas es mensagens enviadas a Conceição, desde o FC Porto à Lazio.

Quem também está de parabéns é o Estádio do Dragão, que hoje assinala 19 anos de existência. A 16 de novembro de 2003, o recinto foi inaugurado com um jogo particular em que o FC Porto venceu o Barcelona, que nessa noite estreou o ‘menino’ Messi, por 2-0.