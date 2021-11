Sérgio Conceição: «Fizemos um jogo à altura dos pergaminhos do FC Porto»

O FC Porto empatou (1-1) esta quarta-feira na deslocação ao terreno do AC Milan, em jogo a contar para a quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, num encontro em que os dragões estiveram a vencer até ao minuto 61, altura em que Mbemba, com um corte infeliz, igualou o marcador que tinha sido inaugurado por Luis Díaz (6').

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou a exibição dos seus jogadores, salientando "mais um excelente jogo" dos dragões na Liga milionária.

"Fizemos um jogo à altura dos pergaminhos do FC Porto. Tínhamos a lição bem estudada, sabíamos que eles podiam alterar alguns jogadores em comparação com a equipa que defrontámos no Dragão, mas no geral estivemos muitíssimo bem. Sabíamos quem tínhamos de bloquear desde trás, não deixámos que os dois médios pegassem no jogo. Sabíamos da qualidade que tinham nas alas, fomos ousados, marcámos o golo e ainda criámos mais duas ou três ocasiões", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações ao Porto Canal.

"Criámos uma situação com o Evanilson com uma bola ao ferro. Sofremos um auto-golo, mas nunca baixámos os braços. Infelizmente não ganhámos. Mais um excelente jogo nosso na Liga dos Campeões. Não estou satisfeito. Não gosto de vitórias morais. Defrontámos uma grande equipa, que tem jogadores ao nível dos melhores do mundo. É de dar parabéns aos nossos. E por falar em grupo, a partir do momento em que entrarmos no avião pensar logo no Santa Clara para depois pensarmos um pouco e pensarmos nas competições internas que são muito importantes para nós", acrescentou.

Baixa no onze de última hora e exibição de Grujic

"Estava preparado [o plano B]. Completamente preparado. Hoje, durante o dia, tive a oportunidade de dizer-lhe que havia uma grande possibilidade de ser lançado. Ele sabia o que foi preparado para o jogo e fez parte da preparação. Tenho a consciência que tenho grandes médios. O Grujic faz parte desse lote, naturalmente. Fez o seu trabalho de uma forma muito positiva. Ele e os seus companheiros fizeram uma grande exibição", terminou.