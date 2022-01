Sérgio Conceição: «Fizemos um jogo muito competente»

A análise de Sérgio Conceição à vitória caseira (2-1) do FC Porto sobre o Marítimo, em declarações à Sport TV."Fizemos um jogo muito competente, com disponibilidade muito grande dos jogadores. Era mais importante mais agressividade num ou noutro momento, mas controlámos sempre. Dentro do último terço tivemos ocasiões onde se definíssemos melhor, o resultado seria outro ao intervalo. Fizemos o segundo golo, tivemos outra ocasião para o terceiro e praticamente nesse momento o adversário marca. Um 2-1 é um resultado que nunca dá segurança mas continuámos dentro daquilo que é a nossa identidade, tentando fazer mais golos. Não conseguimos por alguma falta de eficácia mas o jogo esteve sempre controlado. Parabéns aos jogadores.""Foi mais um. Estou contente pela vitória, principalmente.""Fico contente com esses números, como profissional de futebol (treinador e jogador) é o jogo 1000 e obviamente que são números que me deixam satisfeito. Mas a minha exigência é levantar-me amanhã e pensar no próximo jogo. É assim que vivo o futebol.""É o que temos"