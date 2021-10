Sérgio Conceição: «Foi a roçar a perfeição»

O FC Porto alcançou a sua primeira vitória nesta edição da Liga dos Campeões - ao bater o AC Milan por 1-0 - e no final Sérgio Conceição era a voz da satisfação do grupo portista. Ainda que contido, o técnico dos dragões destacou a atuação coletiva e assumiu que, ainda assim, há algo a melhorar... a finalização.





"Não foi na perfeição porque faltou a eficácia. Agora... foi a roçar a perfeição. Fomos uma equipa adulta, madura, a perceber como desmontar o AC Milan na defesa. Também tendo como base permitir muito pouco ao adversário, que mesmo com ausências é um oponente capaz, com peso e história. Será sempre uma das melhores equipas do mundo, é a segunda mais titulada do mundo... Mas nós também temos peso e história. A preparação do jogo foi muito boa e eles, os jogadores, interpretaram muito bem o que queríamos. Quando a estratégia é bem definida e os intérpretes metem esse jogar no limite da agressividade, do rigor, da intensidade... Os jogadores estão de parabéns, fizeram um grandíssimo jogo, dentro de uma noite europeia a que estamos habituados", começou por dizer, à ELEVEN.Quanto ao que há a melhorar, só um ponto. "Na finalização. Tivemos situações para finalizar melhor. Infelizmente havia um jogador do Milan a aparecer, bola ao lado do poste, outra no poste... Faz parte do jogo. Se me pergunta se a vitória é justa, sim. O resultado, merecíamos mais."A finalizar, uma palavra a Taremi. "Quero uma equipa à minha imagem, isso é que importa. O lance que passou, não volta atrás. O melhor é olhar no próximo e focar-se nisso. É esse o comportamento da equipa e o Taremi representa isso. Independetemente do que nao marcou, fez um trabalho fantástico, fico extremamente satisfeito com isso nada a dizer."