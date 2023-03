Sérgio Conceição: «Fomos superiores nos 190 minutos. Esperava mais de uma equipa como o Inter»

“Fomos sempre muito superiores ao inter ”



Sérgio Conceição deixou elogios à sua equipa apesar do adeus à Champions e aproveitou também para deixar uma 'boca' ao Inter Milão. Na análise ao jogo, que terminou num nulo , o técnico portista falou de uma atuação sempre superior da sua equipa, mas admitiu que a experiência acabou por fazer a diferença nesta noite."Nos dois jogos fomos muito competentes e superiores, mas depois não fizemos o mais importante, que era marcar. Mas os jogadores estão de parabéns, pois fizeram um excelente jogo. É verdade que o Inter foi superior durante 10 minutos, quando estivemos com menos um jogador. Nos 190 minutos fomos sempre muito superiores em todos os momentos do jogo. Com muita dedicação, estratégia muito capaz e perceber qual a forma de condicionar a dinâmica do adversário em posse, o que tínhamos e podíamos explorar. Fazemos tudo para estar à altura, mas temos a noção que em certos momentos em alguns detalhes vem aquilo que são os jogadores que conseguem fazer golo. Tentaram, mas não conseguiram. Quero dar os meus parabéns ao meu grupo de trabalho. Infelizmente não passámos, mas merecíamos", declarou, à ELEVEN.Questionado sobre se achou a sua equipa algo receosa na primeira parte, Conceição refutou. "Apanhámos um Inter num bloco baixo, no nosso erro, nas transições, a aproveitar os espaços porque sabiam que íamos querer o golo. Mas fomos muito equilibrados, sem permitir muito. Pressionámos, fomos intensos. A verdade é que, nos 90 ou 97 minutos, nos primeiros 15 a 20 andámos a tentar encontrar o espaço. Sabíamos como o Inter ia jogar, porque com o Inzaghi não tem mudado. Mas esperava mais de uma equipa como o Inter. Fomos superiores", frisou.Depois, à CNN Portugal, Conceição assumiu que as ausências de Pepe e Otávio pesaram. "São jogadores importantes, mas quem jogou deu uma excelente resposta. Não posso queixar-me disso. Mas dois jogadores como Pepe e Otávio fazem sempre falta. Os treinadores querem ter todas as soluções. Mas vamos olhar para a frente com otimismo, levando tudo o que metemos em campo para o resto do campeonato e Taça. Foi isso que disse aos jogadores no final".