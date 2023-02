Sérgio Conceição: «Fran Navarro? Nesta casa temos de demonstrar cada vez mais união»

Sérgio Conceição foi este sábado questionado sobre o interesse em Fran Navarro e sobre as declarações de Pinto da Costa a este propósito."Obviamente que sim [que o conheço]. Não vou falar de jogadores que não têm contrato com o clube, porque tenho muito respeito pelos meus avançados. Nesta casa, sinceramente, acho que cada vez mais temos de mostrar união. Não é dizer que somos unidos, é demonstrá-lo com gestos, atos, palavras. Temos de nos defender uns aos outros, se não fizermos algo está mal. Defendo os meus jogadores e os quatro avançados que temos. A partir do momento em que se fala de um avançado, que reconheço que tem muita qualidade, mas não joga no FC Porto, não tenho nada a dizer", disse o treinador dos dragões na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Vizela (domingo às 18 horas).