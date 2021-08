Sérgio Conceição: «Francisco? Disse que tinha que se verificar o lance...»

O FC Porto desperdiçou este domingo a possibilidade de voltar a colocar-se no topo da classificação, juntamente com Sporting e Benfica, ao empatar (1-1) na deslocação ao terreno do Marítimo, em jogo da terceira jornada da Liga Bwin.

No final da partida, Sérgio Conceição revelou as palavras de Francisco Conceição após o polémico lance na grande área do Marítimo, afirmando que o extremo pediu ao árbitro para que analisasse o lance no visor.

"Ainda não vi o lance, aquilo que pareceu que é um lance que gera alguma dúvida e havendo dúvida, no mínimo, tem que se verificar. Pareceu-me penálti do banco. Aquilo que o Francisco disse mesmo é que deveria-se verificar", começou por dizer o técnico dos dragões, em declarações aos microfones da Sport TV.



Regresso de Marcano e a adaptação do espanhol à lateral

"Tem dado boas indicações, não é que ele treine naquela posição. Já há algumas semanas que temos trabalhado nisso, o Marcano está de parabéns, mas não teve o regresso desejado, que era com uma vitória."



Preocupado com o resultado?

"Estaria preocupado se a equipa não estivesse consistente como está. Vamos dar muita luta. Nós somos fortes e uma equipa com ADN FC Porto. Vão ter de levar connosco até ao fim", terminou.