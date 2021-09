Sérgio Conceição ganha oito 'reforços' para o clássico

O FC Porto realizou, na tarde desta quinta-feira, mais um treino de preparação para o clássico de sábado, frente ao Sporting, em Alvalade. Foi uma sessão de trabalhos que trouxe boas notícias para Sérgio Conceição.





Pepe, Otávio, Diogo Costa, Taremi, Zaidu, Mbemba e Nanu regressaram das respetivas seleções e sem qualquer tipo de problemas físicos, uma vez que os seus nomes não constam no boletim clínico. De resto, o nome de Marko Grujic também saltou de lá para fora, com o médio a ser dado como apto para Alvalade pelo departamento clínico do clube.Ausentes continuam Corona, que jogou pelo México na madrugada de hoje, e os colombianos Uribe e Díaz que representam a seleção cafetera nesta madrugada.O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, às 15h30, no Olival, onde, a partir da 17 horas, Sérgio Conceição concede a habitual conferência de Imprensa.