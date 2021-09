Sérgio Conceição: «Gostaria de defrontar o campeão nacional noutras condições»

Sérgio Conceição falou na dificuldade de preparação do clássico com o Sporting (amanhã, 20H30, no Estádio de Alvalade) numa semana desfalcada de vários jogadores, ao serviço das respetivas seleções.





"Nestes tempos, com jogadores a chegarem em cima do jogos, é difícil trabalhar algumas coisas importantes para o jogo. São jogos importantes que são chamados de jogos de seis pontos. É um jogo importante, tal como todos os outros para o campeonato. Gostaria de defrontar o campeão nacional noutras condições. O melhor resultado possível é a vitória", começou por afirmar, sublinhando que não tem de "comentar as opções do selecionador", isto depois do FC Porto, no 'Dragões Diário', ter abordado a não utilização de Diogo Costa nos últimos compromissos da Seleção "A dificuldade da preparação do jogo, obviamente que saímos prejudicados, temos mais 1000 e tal minutos que o adversário de amanhã, temos mais de 200 mil quilómetros... mas isto parece que não, sei que estamos no início da época, mas é a saúde do jogador que está em causa. Hoje, à 1:30 estava a ver o Luis Diaz a marcar um golo e vai juntar-se à equipa. Preparar um jogo dentro destas condições, não é de todo normal. Estamos habituados a fornecer jogadores às diferentes seleções, mas não é normal a calendarização."E concluiu: "Não há aqui outra resposta que eu possa dar, não faz sentido fazer um jogo de campeonato nestas condições."