Sérgio Conceição: «Gostaria que muitos jogassem de tampões nos ouvidos»

Sérgio Conceição disse esta quinta-feira que o jogo com o Benfica foi preparado da "mesma forma" que todos os outros, ainda que um clássico tenha uma dimensão diferente, a começar pelo ambiente."É um jogo importante, é um clássico. É onde se defrontam as duas equipas que nos últimos anos ganharam mais títulos. A nível emocional... Nós preparamos os jogos todos da mesma forma. Obviamente que o ambiente, e aquilo que anda à volta de um jogo desta dimensão, é diferente e os jogadores sentem isso. Mas quando o árbitro apita, esquecemos tudo aquilo que está à nossa volta. Aliás, uma das coisas que digo sempre é que há muitos jogadores, e eu gostaria que muitos deles jogassem de tampões nos ouvidos. Só para se focarem no que têm de fazer durante o jogo. O que passo à equipa é que o estado de espírito é exatamente igual. É verdade que estamos a uma distância a que não estamos habituados, e sabemos o jogo que vamos ter pela frente. Não colocamos sequer o cenário de não ganhar o jogo, não entra na nossa preparação nem na nossa cabeça. Na nossa preparação a todos os níveis, e emocional também, há uma palavra: vitória. E não foi nenhuma referência à águia...(risos)", disse o treinador do FC Porto na conferência de imprensa de antevisão ao clássico, marcado para sexta-feira (18 horas) no Estádio da Luz.