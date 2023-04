«Sérgio Conceição? Gostava de ouvir que já está a negociar a renovação com o FC Porto»

Ao fim de 35 dias, Sérgio Conceição vai voltar esta manhã , às 12 horas, a sentar-se na cadeira da sala de conferências do Olival, depois da última presença ter sido na antevisão ao duelo com o Gil Vicente, a 25 de fevereiro. Jorge Amaral e Manuel Serrão comentam o que poderá ser o 'discurso' do treinador do FC Porto."Não acredito que se vá alongar muito em justificações pelas coisas que se falaram nas últimas semanas. Vai suavizar, dar a sua versão dos factos, dizer aquilo que é a verdade. Todas as famílias têm problemas, altos e baixos, mas isso não belisca o sentimento e o respeito. O que se terá passado não mudou nada na relação de amizade que existe entre o Sérgio e o presidente, assim como não mexeu com a relação profissional que ambos têm. Acredito que vá colocar o foco no jogo e, sobre os assuntos laterais, dirá a verdade com a frontalidade que se lhe reconhece, sem se alongar muito.""Se bem o conheço vai limitar-se a falar o básico, focar o discurso no jogo com o Portimonense. O que gostava de ouvir, na linha do que já escrevi há umas semanas no Record , era que já está a negociar a renovação de contrato com o FC Porto. Isso sim, seria o que eu queria que ele dissesse e tenho a certeza de que acalmava o ambiente recente. Continuo a achar que a renovação dele é o passo mais acertado a dar e acredito que pudesse ter um efeito motivacional para todos nesta reta final de época. O FC Porto ainda tem coisas a ganhar e é importante que todos estejam na mesma onda."