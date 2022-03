Sérgio Conceição: «Gostava de ter jogado com Immobile, ele marcaria muitos mais golos»

Já sozinho no relvado, Sérgio Conceição foi à curva da Lazio e depois à do FC Porto Já sozinho no relvado, Sérgio Conceição foi à curva da Lazio e depois à do FC Porto

FC Porto e Lazio foram, sem sombra de dúvidas, os clubes que mais marcaram a carreira de futebolista de Sérgio Conceição. Agora como treinador dos dragões, teve a oportunidade de regressar a Roma para defrontar o seu outro amor, no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.Durante a presença em Itália, Sérgio Conceição deu uma entrevista à revista 'Lazio Style 1900', na qual, a dada altura, foi questionado sobre o atual plantel dos italianos, que é dirigido por Maurizio Sarri. Afinal de contas, com qual dos jogadores deste elenco mais gostaria de ter jogado? Na resposta, o treinador do FC Porto não deixou margem para dúvidas."A Lazio tem muitos bons jogadores, alguns deles jogam na minha posição, como o Felipe Anderson e o Pedro Rodríguez. Mas eu digo Immobile. Ciro é o meu favorito, é um menino esplêndido e um grande jogador de futebol, é uma bandeira do clube e tenho orgulho de conhecê-lo. Eu gostava de ter jogado com Immobile, ele marcaria muitos mais golos", respondeu o treinador do FC Porto com sorrisos à mistura."Sigo a Serie A, especialmente a Lazio e vejo uma equipa em crescimento com muita qualidade, que está no caminho certo. Vêm melhorando constantemente desde o início da temporada e colocaram-nos grandes dificuldades nas duas partidas da Liga Europa, apesar de a nossa equipa estar acostumada a jogar a Liga dos Campeões todos os anos. Tenho certeza de uma coisa, o futuro da Lazio será lindo", sublinhou o treinador portista.Sobre as lágrimas que lhe correram no rosto no final do jogo em Roma, Sérgio Conceição acrescentou: "Voltar à curva norte e ouvir o meu nome a ser cantado foi uma grande emoção. Vivi aqui um período fantástico, onde ganhámos muito. Os adeptos da Lazio estão no meu coração".Sobre o jogo mais marcante com a camisola daquela equipa italiana, o agora treinador apontou: "Todos os que nos deram títulos. Se eu tivesse que escolher um, no entanto, diria o da Supertaça, em Turim, contra a Juventus. Foi inesquecível, fiz a minha estreia, marquei e ganhei o meu primeiro troféu italiano. Ninguém me conhecia, até me chamavam Flávio. A partir desse momento descobriram o meu nome. Foi um momento inesquecível, mostrei a todos que poderia fazer algo importante em Itália."Por fim, sobre os colegas de equipa que teve na Lazio, Sérgio Conceição concluiu: "Éramos todos inteligentes e competitivos. Cada um de nós amava o futebol, não é por acaso que, hoje em dia, quase todos permanecemos neste mundo, seja no campo ou na direção. Acredito que isso se deve à nossa personalidade e caráter."