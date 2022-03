Sérgio Conceição: «Há muita gente a passar dificuldade e a motivação tem de ser máxima»

Sérgio Conceição fez esta quarta-feira a antevisão da partida de amanhã, com o Lyon, da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga Europa. Os dragões, que jogam em França a partir das 20 horas, perderam o primeiro encontro no Dragão, por 1-0."Temos de ter um FC Porto mais competente do que tivemos no Dragão. Em alguns momentos, porque houve situações positivas no jogo que tivemos aqui. Não fomos tão fortes em situações que acho que são importantes para se ganhar estes jogos. Vamos procurar fazer em Lyon o que não conseguimos fazer cá.""Conheço-o há muitos anos, começou aqui comigo. Um jogador polivalente nunca é bom é nenhum lado, desenrasca. Mas o Bruno não é assim, é um jogador de rua, esperto a jogar. Tem um rendimento muito bom, lembro-me do jogo da Lazio, esteve numa posição em que, não sendo a dele, acabou por desempenhá-la com uma eficácia incrível. Outros laterais dão outras coisas ao jogo, mas depende do que quero. Na formação ele era um ala. O que quero é que em determinado momento toda a gente perceba o que vai acontecer, o que é pedido e o que a equipa faz. O que define bem a minha forma de ver o futebol é exatamente isso, é importante o central perceber o movimento do avançado, o que é que um avançado faz em função do outro... O Pepê, o Bruno Costa ou o João Mário jogarem a lateral direito tem a ver com o que pretendemos dos jogadores.""Parece-me que os bilhetes que o FC Porto recebeu para este jogo voaram, eram cerca 3 mil, o estádio vai estar bonito, estaremos perante muita gente... A motivação dos jogadores tem de ser a máxima, fazem o que gostam. Há muita gente a passar dificuldade, a motivação tem de ser máxima.""Os jogos são todos importantes e precisamos sempre de jogadores como o Pepe, que estejam disponíveis. É o capitão, está sempre muito presente, é muito respeitado por todos. É mais uma opção para poder formar o melhor onze.""Não conheço esse bálsamo, um resultado negativo possa servir para isso. Termos um calendário carregado, numa altura decisiva em que estamos a lutar pelo campeonato pode ser negativo, mas não há derrota que possa ser positiva. Em termos teóricos entendo o que me perguntou, mas nenhuma derrota pode dar moral. É importante para os jogadores que vão jogar terem dinâmica de vitória, passar a eliminatória, esse é o nosso objetivo. Depois falaremos do Boavista, um jogo importante para o campeonato.""Depende da nossa dinâmica quando estamos a defender. O Paquetá descobre muito bem o espaço entre linhas, o Ekambi faz movimentos fora e dentro e depois pede a bola na profundidade.... Estamos a preparados para isso. Sabemos da força e da qualidade individual do Lyon, mas não podemos olhar só para isso. Temos de ser mais sólidos e é isso que vamos querer. Ou seja, diminuir o mérito do adversário."