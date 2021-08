Sérgio Conceição: «Há trabalho a fazer com Wendell»

Sérgio Conceição não escondeu a satisfação por ver chegar Wendell, uma vez que o brasileiro veio colmatar uma lacuna no plantel. "Só tínhamos um lateral-esquerdo de raiz, que era o Zaidu. Estamos inseridos em várias competições internas e na Liga dos Campeões, pelo que precisamos de ter duas soluções por posição. O Wendell vem nesse sentido, mas não assinou contrato para ser titular, assinou pelo FC Porto para trabalhar e ganhar diariamente a confiança do treinador para poder jogar. Não vai à Madeira, porque há um trabalho a fazer com ele. A última semana não foi tão intensa em termos de treinos, ele precisa de treinar e ficar cá para se preparar da melhor forma para quando entrarmos no próximo microciclo estar disponível e jogar frente ao Arouca", rematou.