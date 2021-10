Sérgio Conceição: «Hoje em dia não é fácil jogar contra equipas de escalões inferiores»

O FC Porto carimbou esta sexta-feira o apuramento para os 16 avos de final da Taça de Portugal ao golear, por 5-0, o Sintrense, num encontro que ficou marcado pelos 'bis' de Sérgio Oliveira e Evanilson e pelo golo de Toni Martínez.

Em declarações no final da partida, Sérgio Conceição elogiou a seriedade e concentração dos seus jogadores frente a uma equipa que iniciou o encontro dedicada, sobretudo, ao aspeto mais defensivo.

"Fomos competentes, hoje em dia não é fácil jogar contra equipas de escalões inferiores, onde já se trabalha bem, com equipas técnicas apetrechadas. Hoje em dia não há jogos fáceis. Fomos muito competentes no equilíbrio que tivemos. Acabámos por fazer os golos frente a uma equipa que começou por defender bem no campo. Só valoriza a nossa prestação, tínhamos a obrigação de o fazer. Parabéns aos jogadores."

Dores de cabeça?

"Eu não vejo as coisas dessa forma. As respostas que eu quero e as oportunidades que vão aparecendo é de acordo com o trabalho diário, eu não jogo para ter confiança, eu treino para ter confiança. Houve momentos em que os jogadores tiveram momentos de qualidade técnica, mas nestes jogos nem é isso que mais se valoriza, mas sim a concentração. Estivemos bem, estudámos bem o adversário e as suas fragilidades em termos defensivos."

A pensar no jogo com o Milan?

"Não. O Wendell tirei porque levou um toque na primeira parte e depois de algum tempo sem jogar, achamos que é importante ter competição e ter jogo. O Sérgio foi porque tinha de mudar no meio-campo e dar a mesma qualidade em termos de passe curto e longo. Foram alterações a pensar neste jogo e claro que com o resultado confortável deu-me essa possibilidade de fazer as mudanças que queria", terminou.