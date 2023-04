Sérgio Conceição: «Hoje não estive tão bem a ler o jogo como normalmente»

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisou a vitória dos dragões diante do Santa Clara (2-1) , frisando que à medida que o campeonato se aproxima do final, todos "os jogos ganham o seu peso"."À medida que vamos caminhando para o final, as equipas lutam pelos pontos de forma muito aguerrida. Para o Santa Clara, a cada jogo que se aproxima do final, os jogos ganham o seu peso, assim como para nós. Acho que na 1.ª parte podíamos ter feito mais um ou dois golos para não começarmos a 2.ª parte [daquela maneira]... A mensagem não foi entendida, mas nisso sou eu o culpado. Foi uma 2.ª parte um bocadinho mais abaixo. Obviamente que os jogos se tornam difíceis, os adversários vêm aqui de uma forma desinibida tentar dificultar a nossa tarefa. É um jogo de fase final do campeonato, parabéns aos jogadores. Hoje não estive tão bem a ler o jogo como normalmente o faço", começou por dizer à Sport TV."Acho que faltou algum discernimento. Faltou não jogar à pressa, faltou jogar depressa. Quando tentávamos circular a bola era preciso mais paciência para encontrar o espaço que tínhamos identificado. Perante uma equipa que veio aqui tentar tardar ao máximo o primeiro golo, precisávamos de ser mais pacientes. Temos capacidade e jogadores com qualidade para descobrir espaços por dentro e colocar gente por fora. Andámos à procura de corrigir. Vale o triunfo. Por vezes, e tem acontecido aqui ultimamente, não com brilhantismo, mas com eficácia"."O Eustáquio [saiu] por um problema pessoal, não foi nada do jogo. Aproveito para lhe mandar um abraço, o grupo está com ele. Estamos todos nesta luta desportiva e familiar"."Tenho dito que as contas fazemos no fim. Diminuímos a distância, mas temos de continuar o nosso percurso e pensar nos nossos jogos. No final as contas vão-se fazer de certeza".