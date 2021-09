Sérgio Conceição: «Houve algumas picardias, os jogadores estavam nervosos»

Apesar de assumir que o empate com o Sporting não foi o resultado desejado, Sérgio Conceição admitiu que a igualdade se acaba por ajustar, isto num clássico que na sua opinião foi pautado por algumas picardias e nervosismo, que no seu entender surgiu também por aquilo que diz ter sido "alguma falta de critérios nos cartões".





Sérgio Conceição: «Clássicos? Não são jogos fáceis para nenhuma das três equipas...»

Sérgio Conceição: «Os nossos árbitros não são inferiores a nenhuns outros na Europa»

"Nós entrámos relativamente bem no jogo. Penso que o Sporting conseguiu fazer o golo quando de alguma forma dominávamos. Passado dois ou três minutos temos a ocasião do Corona, que podia ter empatado o jogo. Não fizemos e depois ficámos aquém daquilo que podemos fazer, com algumas perdas de bola no nosso início de construção e alguma indefinição no último terço. A equipa por vezes ficou distante do que tínhamos trabalhado. Mas podíamos apresentar aqui mil e uma desculpas, não é por aí... Devíamos ter feito mais. A equipa melhorou na segunda parte a todos os níveis. Na frente, sem criarmos muito, fomos mais dominadores e fizemos um excelente golo. Não permitimos tanto ao Sporting. Houve algumas picardias, os jogadores estavam nervosos, aqui e ali alguma falta de critérios nos cartões, o que enervou os jogadores. Foi um duelo entre duas boas equipas e competitivas. Tenho de dizer isto, foram duas equipas que queriam ganhar, dentro de um ambiente e contexto que não era fácil", começou por apontar, à SportTV."Achei que devia fazer, porque não estávamos muito coesos no jogo. A equipa não estava a responder defensivamente, a perder bolas de forma constante no corredor central, o que permitia ao Sporting de forma rápida. O mais prudente seria tirá-los, entraram outros dois, mas não é pelo Bruno ou pelo Marcano, é a equipa, aquilo era o melhor para a equipa. Verificou-se que quem entrou deu uma boa resposta. Tenho de louvar o espírito dos jogadores. Uns na preparação, só vídeo e jogo, o que não é fácil; outros com algumas dificuldades físicas, porque um ou outro não jogou a 100%. São escolhas, achei que era a abordagem correta, depois de analisar com o departamento clínico. Depois é aquilo que disse: duas boas equipas, num jogo não tão bem jogado, algumas picardias a mais, mas faz parte dos clássicos, do que é futebol""Já esteve um pouco melhor do que vi há uma semanas. Este mês de agosto é terrivel para a estabilidade emocinal dos jogadores. Estamos a gerir isso, quem está de fora não sabe. Por vezes ficam surpresos com certas situações, mas quem conhece os jogadores, o ambiente que temos e também a preparação dos jogos, tomámos opções que são para ganhar jogos. Não estamos contentes por vir cá empatar a casa do campeão. Mas estamos na Champions, estamos habituados a jogos de alto nível e não jogando tão bem, não estando no nosso melhor, fomos uma equipa competitiva""É uma maratona, no final em maio faremos as contas"