Sérgio Conceição: «Houve incidências no jogo em que o Estoril foi extremamente eficaz»

Sérgio Conceição analisou as incidências da vitória caseira (3-2) ante o Estoril, que encurta a desvantagem para o Benfica para cinco apenas, à condição, após o encontro da 24ª jornada da Liga Bwin."Nós entrámos muito bem no jogo, a condicionar muito bem aquilo que era a dinâmica do adversário em posse. O Estoril não tinha ainda chegado à nossa baliza quando empatou o jogo. Houve uma recuperação do 'Danny' [Namaso] e a bola foi ter com o Tiago [Gouveia], foi o lance do empate. Houve algumas incidências no jogo em que no pormenor foram extremamente eficazes. Senão estávamos aqui a falar de outro resultado. Não quer dizer que o Estoril não estivesse um bocadinho melhor do que esteve com o Vizela. Vi uma equipa um bocadinho mais agressiva do que vi na semana passada, com alguns jogadores a subirem nesse patamar. A nós, cabia fazer um jogo da melhor forma. Acho que foi preparado aquilo que nós queríamos. Depois, houve pequenos pormenores que estão associados a erros individuais e nossos que nós não podemos permitir. Há fases e momentos da época em que um erro individual custa um golo. Foi isso.. Foi essa sensação com que fiquei hoje. A vitória foi justa, houve mérito dos jogadores. Tem sido um ciclo terrível de jogos. Agora temos mais um na terça-feira. Estamos aqui para dar resposta", vincou em declarações à Sport TV."As substituições que eu fiz foi no sentido de dar sempre algo mais ao jogo, mesmo com o resultado no 2-1 e com 2-2. Foi aquilo que vi no Estoril. Soltou-se um bocadinho mais na segunda parte mas muito por culpa própria, com perdas de bolas fáceis. No lance do penálti, cometemos erros básicos no nosso lado esquerdo. Não podemos ter. Isso tem a ver com o trabalho e com a evolução dos próprios jogadores. Há aqui muitos jogadores que vieram da equipa B, outros de equipas do nosso campeonato que não estão habituados a competir de 3 em 3 ou 4 em 4 dias ao mais alto nível. Leva o seu tempo. É normal.""Eu estava à espera dessa pergunta. Aquilo que me vem à cabeça ao me perguntarem sobre a utilização desses jogadores é que eles fazem parte do grupo de trabalho, assim como os outros que jogaram de início. Em segundo lugar, acho que fizemos um jogo competente em Chaves e demos continuidade ao que fizemos nesse jogo contra o Chaves. Depois, há que perceber que há momentos em que o Galeno não está a 100 por cento porque teve algum tempo parado; o Pepê durante a semana treinou em grande dificuldade e o seu espírito de sacrifício leva-o a treinar mas limitado; o Taremi ficou no banco mas pode jogar de início tal como os outros dois atacantes que jogaram em Chaves e hoje e fizeram uma excelente prestação. Cada um fez um golo em Chaves. Não faz sentido estar a fazer essa gestão. Eu pensei neste jogo. Se perdermos mais pontos, fica ainda mais difícil para o principal objetivo que é o campeonato."