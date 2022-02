Sérgio Conceição: «Houve momentos muito bons, melhores até do que no jogo europeu»

Grujic ficou apenas 13 minutos em campo: o lance do segundo amarelo ao médio do FC Porto Grujic ficou apenas 13 minutos em campo: o lance do segundo amarelo ao médio do FC Porto

O FC Porto sofreu em Moreira de Cónegos para alcançar o triunfo no terreno do Moreirense, que Sérgio Conceição analisou após o apito final, garantindo uma boa resposta dos dragões após a vitória a meio da semana na Liga Europa diante da Lazio (2-1)."Se analisarmos os últimos 10 minutos, posso pensar que sim [que houve perda de intensidade do FC Porto], tendo em conta o desespero do Moreirense em tentar marcar. Olhando para o jogo, não posso concordar porque fizemos um jogo sem dar a mínima hipótese à tentativa de transição do adversário, e também do jogo direto. Estávamos precavidos para isso. No fundo, o Moreirense, o que nos criou, foi nos últimos 10 minutos. Nos últimos da primeira parte, após o nosso golo, é verdade que conseguiram chegar mais perto do nosso ultimo terço defensivo, mas sem criar grandes oportunidades. Obviamente, estávamos preparados para tudo o que são faltas e lançamentos. São uma equipa alta. O Moreirense foi uma equipa competitiva à imagem do treinador. Na 2ª parte, aos 29’ ou 30’, houve o primeiro remate do Moreirense e o Taremi poderia ter matado o jogo. Depois da expulsão, umas vezes dá-se amarelo por nada e outras não. Não estou a criticar o trabalho do árbitro porque estes jogos são competitivos. O jogo descaracterizou-se. O Moreirense arriscou tudo e tentou o futebol direto. Por isso é que é difícil jogar aqui. É uma vitória merecida da minha equipa. Houve momentos muito bons, que me agradaram, melhores até do que no jogo europeu", vincou em declarações à Sport TV."O primeiro amarelo não é amarelo, não há perigo nenhum. Aceita-se o 2º amarelo e não há nada a dizer. Tivemos de reajustar a equipa. Entretanto foi expulso um jogador do Moreirense e voltámos a reajustar. Metemos o Toni Martínez e o Conceição.""Não tinha a mínima duvida que íamos encontrar essas dificuldades. Havia essa particularidade de virem de um resultado negativo e eu conhecendo o Ricardo [Sá Pinto] como treinador, e o espírito que tem. Sabia que iria ser um jogo complicado para nós.""Temos de trilhar o nosso caminho, dependemos só de nós, isso é uma vantagem, percebendo que quem vem atrás perde poucos pontos também. São rivais e há gente que não gosta que lhes chame rivais. São o Sporting e o Benfica, não tenho problema nenhum dizê-lo. São equipas que vêm atrás apesar de o Benfica estar mais distante neste momento, pela última jornada, com o empate no Bessa. O importante é focarmo-nos naquilo que temos a fazer. É o principal pensamento e o nosso trabalho diário tem que ver com isso."