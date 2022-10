Sérgio Conceição: «Houve muitas coisas do jogo que foram trabalhadas no Olival»

"Foi preparada essa saída mais longa pelo Galeno a explorar muito bem as costas da defensiva adversária. Foi preparada a saída curta. Aí, se tivéssemos um bocadinho mais de discernimento podíamos encontrar algumas vezes o nosso médio. Por vezes, poderíamos ter ligado o jogo e não o fizemos. Esse foi um dos pormenores que não correu tão bem. Essa saída [do 1º golo] foi trabalhada. Na estratégia de jogo também, com o Galeno a baixar e a acompanhar o lateral porque os centrais são muito ofensivos e dão muita profundidade à equipa, fixando mais o Zaidu por dentro que encontrava naquele espaço o Diaby. Tentámos matar alguns pontos fortes do adversário e tentar criar dificuldades se fossemos verticais e incisivos, sabendo explorar um ou outro espaço que o adversário nos dava."





O que pediu ao intervalo?





"A nossa recuperação estava demasiada baixa na primeira parte. A entrada do Evanilson foi importante. As nossas saídas para o ataque não estavam a resultar devido à pressão do adversário, tem muita qualidade. Mas havia falta de qualidade nossa e acho que pelo comportamento da linha defensiva onde o Bayer Leverkusen é forte: o espaço nas costas. Acho que poderíamos e deveríamos estar um bocadinho mais altos no campo como estivemos na primeira parte como estivemos na segunda. Por vezes temos de sofrer com aquilo que é a qualidade do adversário e estar no nosso terço defensivo, mas houve situações no momento de pressionarmos que poderíamos ter feito melhor na primeira parte."





FC Porto depende de si próprio para se qualificar





"Ainda não conseguimos o mais importante: passar aos oitavos. Esse é o desafio que os jogadores têm. Com este espírito que demonstrámos hoje, com esse foco e determinação em fazer as coisas bem, somos uma equipa forte. Quando baixamos determinadas características que a equipa tem como base, aí somos uma equipa banal. De realçar que são 33 jovens que se estreiam na Liga dos Campeões connosco. Deixa-me orgulhoso. Faz com que tenham aqui uma maturidade precoce que é trabalhada no Olival. Não é fácil. Estamos a competir na melhor prova de clubes do Mundo. É de louvar essa juventude toda, darmos cartas e continuarmos a ser competitivos na Europa. É esse o peso e a história do nosso clube."

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, mostrou-se feliz pelo triunfo na quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, diante do Bayer Leverkusen (0-3)."Foi um jogo difícil, de Champions, com uma equipa de um campeonato extremamente competitivo, que joga com uma intensidade grande. Cabía-nos definir a melhor estratégia para ganhar este jogo como tinha também dito. Houve coisas bem feitas e os jogadores estão de parabéns. Houve coisas que não correram da forma como tínhamos planeado. De qualquer das maneiras, ganhar por 3-0 na Alemanha, penso que desde 2006 não o conseguíamos fazer há já muitos anos, perante um adversário como este Bayer Leverkusen, deixa-nos a todos orgulhosos. Aos jogadores, pelo espírito que tiveram naquilo que foi o foco na concentração no jogo. Cada um teve a responsabilidade nas tarefas definidas. Depois, coletivamente eramos uma equipa forte se cada um fizesse o seu trabalho. Foi isso que aconteceu. Obviamente, queremos a perfeição mas ela não existe. Houve muitas coisas do jogo que foram trabalhadas no Olival e isso deixa-me muito orgulhoso", constatou em declarações à Eleven Sports.