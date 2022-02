Sérgio Conceição: «Houve uma má interpretação e aqui poderei ter sido eu o culpado»

O FC Porto bateu esta quinta-feira a Lazio, por 2-1, em jogo da primeira mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, numa partida em que os dragões estiveram a perder, mas conseguiram dar a volta ao resultado com um 'bis' de Toni Martínez. Em declarações no final da partida no Dragão, Sérgio Conceição explicou as alterações que fez na equipa em relação ao último jogo e, em especial, o lançamento de Toni Martínez, que acabou por ser determinante no triunfo portista.

"Alterações na equipa? Com o objetivo de ganhar o jogo", começou por dizer o técnico do FC Porto, em declarações na flash-interview da SIC.

E prosseguiu: "Houve momentos interessantes na primeira parte, mas mais na segunda. Houve uma má interpretação e aqui poderei ter sido eu o culpado pela interpretação do jogo. Criámos muito mais do que o adversário, um adversário com qualidade, com jogadores e um treinador muito experiente. A eliminatória está a meio. Temos de estar preparados. Há um jogo na quinta-feira, vai ser difícil em Roma, frente a uma equipa com qualidade."

Alterações no arranque da segunda parte

"Eu quando falo de alguns momentos em que não estivemos bem tem a ver com a missão coletiva. O Fábio e o Grujic estavam amarelados, decidi dar velocidade na ala com Galeno. Sempre que cumprimos com aquilo que trabalhamos somos uma equipa muito forte nesse momento do jogo."

Entrada de Toni Martínez diretamente para o onze e a confiança no espanhol

"As alterações é que temos de olhar para o estado físico dos jogadores. O Evanilson tem jogado de forma consecutiva, o Mehdi também. temos um grupo competitivo, em que todos eles trabalham de forma a marcar presença no onze, depois cabe-me a mim escolher, em função do adversário. Vamos ter uma batalha difícil em Moreira de Cónegos. Para lhe dar a titularidade é porque tenho a mesma confiança que tenho no Evanilson e no Taremi."

Candidato ao troféu?

"Nós somos candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Somos um clube que tem pergaminhos na Europa. A partir desse momento não vale a pena pensar no objetivo final quando ainda temos muitas batalhas pela frente, para, no final, festejarmos vitórias e não títulos", terminou.





À Sport TV, Sérgio Conceição também falou das saídas de Grujic e Fábio Vieira ao intervalo: "a atitude foi boa, a interpretação na ocupação dos espaços sem bola é que não estava a ser o planeado. Alguma dificuldade nesse primeiro momento de pressão, culpa minha porque houve jogadores que não interpretaram o que eu queria. Fizemos correções ao intervalo e na segunda parte o jogo foi de um só sentido."Uma vez mais, elogios a Toni: "Não é facil, um jogador pouco utilizado tem que andar diariamente no limite, percebendo que não está a ser tão protagonista mas que o momento acaba por chegar. Disse que todos vão ser importantes, vamos ter muitos jogos e o pós-Liga Europa é sempre difícil, jogamos quinta e domingo, isso cria dificuldades em termos de recuperação."