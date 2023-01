Sérgio Conceição: «Já não existe o tempo das vacas gordas com equipas fenomenais»

Sérgio Conceição fez este sábado a antevisão ao jogo com o Famalicão, encontro da 16.ª jornada da Liga Bwin agendado para amanhã, às 20H30, no Estádio do Dragão. Questionado sobre o facto de nestas 15 jornada o FC Porto ter desperdiçado 12 pontos, mais um do que em toda a época passada, o técnico comparou a realidade da última temporada."No ano passado foi uma época excecional, só perdermos um jogo, este ano já perdemos mais pontos do que gostaríamos. Temos de refletir. Temos de fazer um exame de consciência e perceber o que não está a correr tão bem. Já falámos sobre isso no grupo de trabalho. A dedicação e a qualidade nos treinos é muito boa. Antes do jogo com o Casa Pia tivemos das melhores semanas em termos de treino. Nada perspetivava essa falta de eficácia. Falámos sobre isso, olhámos para o que não estivemos tão bem, eu já percebi o porquê de perdermos esses pontos onde não é normal. Acho que é difícil as equipas serem campeãs sem derrotas, temos cada vez mais competência e já não existe o tempo das vacas gordas, com equipas fenomenais. Somos um país vendedor. Vejam a equipa de 2017, está o Otávio...", afirmou.