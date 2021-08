Sérgio Conceição: «Já tenho 5 filhos que jogam no jardim e me dão um trabalho dos diabos...»

Para lá de ter assumido que se sente como "peixe na água" perante a pressão criada pela exigência de estar no FC Porto mesmo com dificuldades financeiras que obrigam a vender os maiores talentos, Sérgio Conceição foi questionado sobre a eventual capacidade do FC Porto para evitar a repetição desses casos e se teria condições para reforçar o plantel, o técnico portista deixou uma resposta curiosa.





"Não sou diretor financeiro para saber se o clube atravessa situação difícil. Vejo muita vezes escrito que tenho de ir buscar um lateral, um médio... Não tenho de ir buscar ninguém. Já tenho 5 filhos que jogam no jardim e me dão um trabalho dos diabos. Os jogadores não são para mim, para jogarem no meu quintal. São para jogar no FC Porto . Não sou eu que os compro. Posso dar uma opinião mais posso dar uma opinião mais técnica e depois há todo um desenvolvimento que eu não estou por dentro disso. E as vezes o clube não é capaz, por este ou aquele motivo, de chegar ao que queremos", referiu.