Sérgio Conceição já trabalha no Olival após a tempestade na Champions

Pouco mais de 12 horas após a goleada sofrida com o Liverpool, num jogo cuja prestação dos jogadores provocou ondas de indignação em Sérgio Conceição, o FC Porto já trabalha no Olival, na manhã desta quarta-feira, numa sessão que serve para sarar as feridas da pesada derrota na Liga dos Campeões e, consequentemente, iniciar a preparação do jogo de sábado, frente ao P. Ferreira.





O treino começou pela hora prevista, às 10.30 horas, e até agora não contou com a presença de Pinto da Costa, conforme estava previsto, uma vez que, segundo apurou Record, a anunciada conversa entre o treinador e o presidente ocorreu ainda no Estádio do Dragão, após o jogo com os reds."Tenho de falar com o presidente. Quando a mensagem não passa, o mais importante não é o Conceição, mas sim o FC Porto. Quando acho que a mensagem não é feita, não há nada a fazer, não estou a fazer aqui nada", afirmou o treinador, após a primeira derrota da época, frente ao poderoso Liverpool.