Sérgio Conceição: «João Mário voltou a parar e não estará apto»

João Mário é baixa certa no FC Porto para o jogo com o Casa Pia. O lateral-direito estava em tratamento, mas "voltou a parar", esclareceu hoje Sérgio Conceição."Vi as notícias e além de papagaios há passarinhos que saem do Olival... Ele [João Mário] fez um treino com a equipa, mas voltou a sentir dificuldades, nomeadamente na lesão. Voltou a parar, não estará apto", sublinhou o treinador.O FC Porto recebe o Casa Pia amanhã, no Dragão, às 20H30, jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.