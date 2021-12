Sérgio Conceição destaca competência do FC Porto: «Estava criado um ambiente que não era fácil»

Sérgio Conceição admitiu ter sentido algumas dificuldades na preparação do clássico entre FC Porto e Benfica (3-1), pela mudança de treinador no lado dos encarnados."Regressei ao banco, mas a equipa técnica cumpriu quando não estive. Tenho pessoas competentes para ficar no banco e lidar com o jogo da melhor forma. Foi o que fez o Vítor Bruno. Somos um e trabalhamos em conjunto. Durante a semana, estava criado um ambiente que não era fácil, porque trabalhar em cima de um jogo de grande qualidade como foi o da Taça, e preparar este, dentro do que eram os pontos de interrogação que tínhamos do lado do adversário... Os jogadores unem-se quando um treinador sai e criam um ambiente onde verdadeiramente tentam virar o momento negativo. Trabalho o que são os pormenores do jogo. Não era fácil, porque não sabíamos o que o Veríssimo ia fazer, se continuava com a mesma estrutura ou mudaria. Então era um jogo difícil nesse sentido. Vi muito entusiasmo nos adeptos e criou-se uma expectativa pelo momento negativo do Benfica. Nestes momentos, as equipas sobem para patamares importantes na dedicação ao jogo. Olhámos para nós e em manter ao máximo o que foi em feito no último jogo, daí manter o meio-campo e o Fábio Vieira jogar num posição diferente, com o Pêpe pela esquerda. Criámos uma dinâmica diferente pela esquerda, já que a linha defensiva deles não estava completa ao nível dos jogadores que nos podiam defrontar", começou por dizer à Sport TV."Os jogadores foram competentes e a equipa realista. Mantivemos o que somos e não abdicámos do que somos independentemente do adversário. Foi uma vitória merecida, com momentos de jogo onde tivemos grande qualidade, mas também associado a um nível competitivo muito alto", frisou."Quando chego aqui e falo do grupo pode parecer forçado para dar moral, mas não é. Quando falo do grupo que tenho dessa ambição e dedicação que têm diária no trabalho, não estou a mandar mensagem para ninguém. É verdade que tivemos dois jogadores que não são titulares, mas deram boa resposta, o que me deixa muito feliz. Foram o que são os outros todos que não jogam tanto. Deram excelente resposta.""Gostei do que fizemos em termos de qualidade na circulação de bola, mas houve momentos em que podíamos olhar para a baliza e não o fizemos. Compreende-se porque tínhamos jogadores que não jogam regularmente como o Fábio e Pepê. Havia algum cansaço, os jogos são desgastantes. Acaba por se aceitar, não é que seja fácil, mas procuram aceitá-los.""Quando as vitórias se traduzem em títulos deixa-me extremamente contente. Quando não conseguimos, são vitórias que podem valer títulos no próximo ano. Que tenhamos um 2022 a festejar títulos", finalizou.